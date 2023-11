Renault: un kit retrofit 100% elettrico per la storica R5

(Adnkronos) –

Renault e R-FIT hanno unito le proprie forze per realizzare i kit retrofit per la storica Renault 5. Grazie al certificato di omologazione e immatricolazione, la Renault 5 può circolare ovunque anche in zone a traffico limitato, il kit retrofit la rende completamente elettrica. Disponibile inizialmente in Francia, il kit R-Fit per Renault 5 è omologato per la R5 TL e GTL, a 3 e 5 porte. Dopo la Renault 4, veicolo “retrofittato” lo scorso febbraio 2023 con tanto di omologazione anche la Renault 5 (omologazione a settembre 2023), è stata esposta al Salone Epoqu’Auto nello stand The Originals Renault – La Collection, la collezione di auto storiche conservata e gestita direttamente dal Marchio francese. Il Kit retrofit per Renault 5 rende lo storico veicolo a tutti gli effetti un’auto elettrica con tanto di omologazione come auto a zero emissioni Un’autonomia fino a 80 km, presente un pacco batteria al Litio-Ferro-Fosfato da 10,7 kWh con tensione di 105V, il motore elettrico sincrono di tipo brushless ha una potenza di 22 kW, la trasmissione è automatica. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

