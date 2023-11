Jeep Avenger e-Hybrid: una nuova motorizzazione per il SUV compatto

(Adnkronos) –

Jeep Avenger e-Hybrid è la nuova variante full hybrid di un SUV compatto di successo. Affianca le versioni full electric e la motorizzazione da 1.2 litri benzina da 100 cavalli per 205 Nm di coppia massima, la nuova Jeep Avenger e-Hybrid è alimentata da un propulsore di nuova generazione, un 3 cilindri da 100 cavalli abbinato a un’unità elettrica con batteria agli ioni di litio da 48 volt, presente anche un cambio doppia frizione a 6 rapporti. La scatola del cambio contiene anche un motore elettrico da 21 kW, un inverter e la centralina della trasmissione, soluzione che consente all’energia aggiuntiva di aumentare la coppia ai bassi regimi per una partenza più veloce e silenziosa. Il serbatoio carburante è da 44 litri. Attivando la funzione e-Creeping, disponibile quando si è in modalità elettrico puro, è possibile effettuare una serie di brevi spostamenti in avanti senza l’uso dell’acceleratore, con l’impostazione e-Parking è possibile parcheggiare la Avenger in modalità 100% elettrica. Il motore è stato progettato per garantire un’efficienza ottimale per i consumi di carburante in condizioni di guida normali e una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 15% La modalità elettrica si attiva automaticamente nella guida in città fino a 30 km/h, è così possibile percorrere fino a 1 km a zero emissioni. Raggiunge i 100 km/h con partenza da fermo in 11 secondi, l’erogazione del motore è stata ottimizzata, il classico turbo lag, il ritardo di risposta del turbo, è stato attenuato, il motore a combustione interna viene azionato solo quando il pilota richiede più potenza e carico. La nuova Avenger e-Hybrid è riconoscibile dalle altre versioni per i badge identificativi e dedicati, per chi ama la tecnologia sono disponibili due pacchetti servizi connessi: • Connect ONE che fornisce in caso di necessità, assistenza e sicurezza • Connect Plus: servizi di navigazione connessi. con informazioni meteo lungo i tratti percorsi, ubicazioni di stazioni di servizio con prezzi carburante e parcheggi disponibili in città. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...