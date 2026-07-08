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Nunzia De Girolamo, l’incidente in barca e il ‘soccorso’ di Michelle Hunziker

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Piccolo incidente per Nunzia De Girolamo. La conduttrice di ‘Ciao Maschio’ si trova attualmente in vacanza a Panarea, nelle Isole Eolie, dove sta trascorrendo qualche giorno di relax insieme a Michelle Hunziker e al compagno Giulio Berruti. Ieri, nel corso di una giornata in barca, la conduttrice ha riportato un lieve infortunio a un piede. Fortunatamente per lei, a bordo c’erano Hunziker e Berruti che si sono improvvisati infermieri per prestarle soccorso.  

Nel video condiviso sui social, Michelle Hunziker applica un sacchetto di ghiaccio sul piede dolorante della conduttrice, che reagisce con un urlo al contatto con il freddo, mentre viene dolcemente ‘derisa’ da Berruti (laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ndr).  

Ma niente di preoccupante per la conduttrice. De Girolamo infatti si è recata in farmacia per acquistare ‘Dicloreum’, un farmaco antinfiammatorio per alleviare dolore e gonfiore, mostrandosi sorridente sui social nonostante la piccola disavventura. 

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