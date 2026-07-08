Morto a 79 anni Luigi Colombo, voce storica del calcio che inventò telecronaca a due voci

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È morto oggi, a 79 anni, Luigi Roberto Colombo, giornalista, conduttore televisivo e una delle voci più riconoscibili della telecronaca sportiva italiana. Nato a Cesano Maderno il 9 aprile 1947, Colombo è stato per oltre quarant’anni un protagonista assoluto del racconto televisivo del calcio, un innovatore che ha segnato un’epoca e che ha accompagnato alcune delle pagine più importanti della storia sportiva nazionale.

La sua carriera comincia nel 1977 a TWM 66, dove lavora insieme ai fratelli Calindri e a Tiziana Ferrario. Poco dopo passa a Telemilano 58, l’emittente che diventerà Canale 5, e partecipa alla trasmissione sportiva Milan‑Inter Club accanto a Mike Bongiorno, Gianni Rivera e Bruno Longhi. Nel 1981 arriva la svolta: Colombo approda a Telemontecarlo, dove per quindici anni è responsabile dello sport e telecronista dei principali eventi calcistici trasmessi dall’emittente monegasca, allora affiliata all’UER e quindi in grado di proporre partite di grande richiamo internazionale.

Proprio nel 1981 entra nella storia del giornalismo sportivo televisivo: il 14 marzo, durante la finale di Coppa di Lega inglese Liverpool‑West Ham United, Colombo introduce per la prima volta in Italia la telecronaca “a due voci”, affiancato da José Altafini. Una formula che diventerà un modello imitato da tutte le televisioni italiane e che Colombo perfezionerà negli anni successivi con spalle tecniche come Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli.

La sua voce accompagna tutte le finali di Coppa dei Campioni e Coppa delle Coppe dal 1981 al 1991. Nel 1985 commenta, insieme a Bruno Pizzul, la tragica finale Juventus‑Liverpool allo stadio Heysel, dove persero la vita 39 tifosi, 35 dei quali italiani. Colombo segue da inviato e telecronista quattro Mondiali, dal 1982 al 1994, e ha l’onore di raccontare – ancora una volta con Altafini – il trionfo azzurro al Santiago Bernabéu. A questi si aggiungono tre Europei, tre Olimpiadi (1984, 1988, 1992) e oltre 500 partite internazionali.

Dopo l’esperienza a Telemontecarlo, Colombo commenta incontri internazionali per Stream TV e per la TV Svizzera, poi le gare della Confederations Cup 2003 sul circuito di Antenna 3. Diventa uno dei telecronisti principali della piattaforma Gioco Calcio, dove ricompone la storica coppia con Bulgarelli. Nel 2007, in occasione di Groningen‑Fiorentina di Coppa Uefa, firma la prima telecronaca trasmessa dalla piattaforma digitale ContoTV.

Accanto alla telecronaca, Colombo è stato anche autore e conduttore di numerosi programmi sportivi: A casa di Sandro con Sandro Mazzola, Milan Inter Club con Mike Bongiorno e Gianni Rivera, Quasigol con Michel Platini, Gianni Brera e Fabio Capello, Viva Messico con Paolo Rossi e Antonio Cabrini, Galagoal Italia ’90 con Pelé, Falcão, Boniek, Bulgarelli, Altafini e Alba Parietti, Mondocalcio con Bulgarelli, Altafini, Chinaglia e Diego Armando Maradona, Zona Odeon con Vujadin Boskov e Cabrini.

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