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Buonfiglio: “Mattarella sarà a Napoli per l’esordio degli azzurri ad Eurovolley”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Luglio 2026
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(Adnkronos) – “Quando siamo andati al Quirinale con la pallavolo, io e Manfredi abbiamo invitato il Presidente della Repubblica a venire a vedere gli Europei maschili di volley. Oggi ho ricevuto una telefonata dai suoi uffici e posso annunciare che Mattarella sarà a piazza del Plebiscito a Napoli il 10 settembre per la gara inaugurale Italia-Svezia”. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio alla presentazione degli europei maschili di volley. 

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