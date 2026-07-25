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No Tav, assalto al cantiere in Val di Susa: bruciate 2 camionette dei carabinieri

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Assalto No Tav al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, con la presenza di oltre 500 manifestanti travisati e incappucciati. Sono state date alle fiamme due camionette dei carabinieri. Gli antagonisti hanno lanciato pietre, bottiglie, bombe carta e razzi contro le forze dell’ordine schierate a protezione dell’area. Gli agenti hanno risposto con l’utilizzo di idranti e lacrimogeni. 

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