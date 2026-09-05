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Iran, media: petroliera di Teheran colpita da missili Usa sull’isola di Kharg

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Una petroliera iraniana sarebbe stata colpita dagli Stati Uniti nei pressi dell’isola di Kharg, principale hub petrolifero iraniano nel Golfo Persico, dove sono state udite delle esplosioni. Lo riportano i media iraniani a pochi giorni dal riaccendersi dei combattimenti con gli Stati Uniti. L’agenzia di stampa Snn ha affermato che “una petroliera iraniana è stata colpita dagli Stati Uniti” vicino all’isola, mentre l’agenzia Fars ha dichiarato che il proprio corrispondente ha udito deflagrazioni, anche se non era visibile alcun fumo. 

Un rapporto dell’agenzia di stampa iraniana Khabar Fouri, rilanciato da Al Jazeera, corrobora quanto scritto dalla Snn, spiegando che la petroliera iraniana è stata colpita da quattro missili statunitensi ed è in fase di evacuazione. 

 

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