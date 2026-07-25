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Incendio in Sardegna, evacuate suore e famiglia a San Gregorio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Devastante incendio a San Gregorio, frazione di Sinnai, a circa 30 km da Cagliari, dov’è stata evacuata una famiglia e le suore del complesso religioso ‘Casa Mons. Angioni’. Sono 10 in totale le persone messe in sicurezza da Vigili del fuoco e Corpo Forestale della Regione Sardegna. 

La frazione è immersa in una grande vallata coperta di un bosco secolare di querce e lecci, e sede case estive e comunità religiose. 

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un bollettino per rischio di incendi in codice ‘arancione’, cioè di livello alto e attenzione rinforzata per la giornata di domani 26 luglio. 

Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, “se non tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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