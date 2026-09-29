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Niente Europei per Pogacar, la sua squadra lo ferma: troppo rischioso correre

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Tadej Pogacar non sarà al via domenica prossima della gara in linea dei Campionati Europei di ciclismo a Lubiana.
Nonostante l’entusiasmo dei tifosi e il recente ok medico ottenuto dal professor Mir dopo l’operazione alla clavicola, la Uae team Emirates ha scelto la linea della massima prudenza, bloccando sul nascere l’ipotesi di un rientro anticipato del fenomeno sloveno sulle strade di casa. 

A mettere la parola fine alle speranze di vederlo difendere la maglia azzurro-stellata è stato il team principal Mauro Gianetti: “Prima viene la salute, rischiare è del tutto inutile”. Il fuoriclasse della Uae, reduce dalla brutta caduta alla Vuelta che gli ha causato una frattura alla clavicola e a una vertebra cervicale, è tornato in sella da pochi giorni, ma la squadra ha confermato lo stop per il resto della stagione. Pogacar rinuncerà anche all’assalto al sesto Giro di Lombardia consecutivo, in programma il 10 ottobre.
 

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