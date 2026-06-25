Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Genova, auto investe pedoni: 3 feriti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tre pedoni sono stati investiti alle 18 di oggi dal conducente di una Smart a Genova, in piazza Massena, nel quartiere di Cornigliano. Secondo le prime informazioni l’auto avrebbe travolto le vittime, che sarebbero anziani, sul marciapiede. Sul posto, per soccorrere i tre feriti, stanno intervenendo il 118, la Croce Oro di Sampierdarena e la Croce Verde Pegliese, oltre ai vigili del fuoco e il nucleo Infortunistica della polizia locale. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Due ebrei accoltellati a Londra, il momento in cui l’aggressore viene fermato

30 Aprile 2026

Inchiesta arbitri, ipotesi commissariamento Figc: cosa può succedere

26 Aprile 2026

Milano-Cortina, Qi fuori dal podio ma la Cina fa oro e bronzo negli aerials

20 Febbraio 2026

Roland Garros, complottisti contro Sinner: “Vogliono favorirlo”

28 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno