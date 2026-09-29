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Al Bano, acrobazie a 83 anni: canta e… si arrampica sul palco – Il video

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Al Bano lo ha fatto di nuovo. L’83enne cantante di Cellino San Marco è stato filmato mentre si arrampicava sulla struttura metallica del palco durante il concerto che si è tenuto ieri sera a Bagheria, in provincia di Palermo. Durante ‘Felicità’, infatti, l’artista si è avvicinato alla struttura in ferro e ha cominciato ad arrampicarsi, cantando e guardando dall’alto piazza Madrice, gremita di gente. 

Alla vista delle improvvise acrobazie, il pubblico ha cominciato a urlare il suo nome, anche per la preoccupazione: “Salire sui tralicci? D’altronde l’uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante” ha scherzato Al Bano, che si è messo il microfono in tasca e si è arrampicato sulla struttura in ferro posta ai lati del palco.  

 

 

Non è la prima volta che Al Bano si rende protagonista di un gesto simile. Era già successo lo scorso anno, quando ad agosto il cantante di ‘Nostalgia canaglia’ si era esibito a Serradifalco, in provincia di Caltanisetta e si era arrampicato sulle impalcature del palco lasciando gli spettatori senza parole. “Al Bano decide di trasformarsi in Spiderman”, aveva commentato un utente, sottolineando la sua agilità a 83 anni.  

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