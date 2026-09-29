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Milan, infortunio per Saelemaekers: si fa male alla caviglia in allenamento

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Infortunio per Alexis Saelemaekers. Oggi, martedì 29 settembre, l’esterno del Milan ha riportato un problema alla caviglia in allenamento, al ritorno in campo dopo i giorni di riposo concessi del tecnico rossonero Amorim. Il belga, come riportato da SkySport, ha lasciato quindi Milanello e nelle prossime ore svolgerà gli esami per capire l’entità dell’infortunio. 

La sua presenza per la prossima partita di campionato, in programma domenica 11 ottobre in casa del Sassuolo, è quindi da considerarsi in dubbio, così come la trasferta del 15 contro il Salisburgo. Il Milan spera di recuperarlo per il big match di San Siro contro l’Atalanta del 18 ottobre o per l’impegno europeo contro il Bournemouth del 22. 

 

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