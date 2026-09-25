Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Neurochirurgia, Fornari: “Tecnologia e pazienti consapevoli migliorano la cura”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Oggi i pazienti sono molto più consapevoli: possono informarsi facilmente sulle diverse possibilità di trattamento e conoscere le competenze e i risultati dei medici che li seguono. Qualcuno può aver vissuto questo cambiamento con fastidio, io invece lo considero una cosa straordinaria. Una maggiore consapevolezza ha rafforzato il rispetto reciproco e la fiducia tra medico e paziente: chi si affida a un professionista sa meglio chi ha di fronte, quali sono le sue competenze e quali risultati ha ottenuto”. Così Maurizio Fornari, past president della Società italiana di neurochirurgia (Sinch), in occasione del 75esimo congresso nazionale della Sinch a Catania. 

Profondo anche il cambiamento nella formazione dei medici. “Fino a ieri bisognava viaggiare per il mondo per imparare nuove tecniche – prosegue – Oggi è la tecnologia, dalla robotica ai sistemi di visualizzazione informatizzati, a entrare nelle case dei professionisti. Questo ha portato un miglioramento straordinario delle competenze, anche dal punto di vista geografico”.  

Un effetto che, secondo Fornari, ha di fatto annullato le distanze tra le due metà del Paese. “Da questo punto di vista Nord e Sud Italia sono ormai allo stesso livello. Questo congresso a Catania celebra una delle eccellenze del Mezzogiorno, che non ha nulla da invidiare a quanto si fa nel Nord. La tecnologia è qualcosa che equalizza e migliora la professione”, conclude. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Elon Musk: “La droga? Se mi facesse lavorare meglio…”

8 Gennaio 2024

Europa League, Feyenoord ko ai rigori e Roma agli ottavi

23 Febbraio 2024

Pomezia, dal 4 all’8 luglio arriva “Santa Procula in festa”

23 Giugno 2018

Caporalato, contratti e redistribuzione, le sfide Uila per l’agroalimentare

10 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno