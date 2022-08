Nettuno, al via servizio di soccorso in spiaggia con ambulanza e quad

Sarà attivo da domani con orario 8-19, tutti i sabato e domenica fino all’11 settembre con l’aggiunta del giorno di Ferragosto, il servizio di supporto sanitario per le spiagge liberi del litorale di Nettuno. Un mezzo di soccorso avanzato stazionerà, pronto ad intervenire, in Piazza Mazzini o in Piazza Battisti. L’Ambulanza sarà dotata delle più avanzate tecnologie per la rianimazione cardio-polmonare con a bordo personale altamente qualificato, con esperienza pluriennale nel primo soccorso e costantemente formato con corsi BLSD/PBLSD E PTC.

Attivo anche il servizio quad equipaggiato per il trasporto in sicurezza dei soggetti vittime di trauma e gestito da un autista/soccorritore, un soccorritore con corso BLASD e P-BLSDe PTC. A bordo del quad saranno a disposizione in caso di necessità: una tavola spinale, un ragno, un kit trauma con stecco bende, un defibrillatore DAE, una bombola di ossigeno e una borsa con kit emergenza con presidi di prima necessità.

A disposizione della collettività sarà attivo il recapito telefonico per contattare i mezzi di soccorso presenti sul territorio 328/6133058