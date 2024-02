Nelle uova di Pasqua PlayStation abbonamenti al Plus Premium e PS5 Slim in palio

(Adnkronos) – PlayStation Italia e KitKat, marchio del gruppo Nestlé, hanno annunciato una collaborazione per il lancio di una collezione di uova di Pasqua a tema PlayStation. Le uova di Pasqua saranno messe in vendita a un prezzo di 8,49 euro, e i consumatori potranno scegliere tra due varianti: una al cioccolato al latte arricchito da wafer croccante e l'altra al gusto caramello. Ogni uovo sarà imballato in un packaging che riflette l'identità visiva dei due marchi e conterrà un voucher per una settimana di abbonamento gratuito a PlayStation Plus Premium. Quest'ultimo è un servizio in abbonamento che offre accesso a una vasta libreria di giochi disponibili per le console PS4, PS5 e per PC via streaming, insieme ad altre funzionalità come il gioco multigiocatore online, giochi mensili gratuiti, versioni di prova di nuovi giochi e altro. In aggiunta, fino al 31 maggio, l'acquisto di un'uova di Pasqua PlayStation – KitKat dà la possibilità di partecipare a un concorso per vincere una delle dieci console PlayStation 5 Slim messe in palio. Trovare il Golden Ticket all'interno dell'uovo equivale a vincere la console. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)