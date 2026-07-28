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Nazionale, oggi consiglio Figc: Malagò sceglie nuovo ct – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Oggi è il giorno chiave per la Figc e la Nazionale dopo il caso Andrea Pirlo e il terremoto azzurro con le dimissioni della coppia Maldini-Leonardo. La caccia al nuovo commissario tecnico – Roberto Mancini o Antonio Conte, Thiago Motta o Raffaele Palladino – è un vero e proprio rebus che si è arricchito di una nuova pagina.  

Nella giornata di ieri infatti, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni da, rispettivamente, direttore tecnico e consulente azzurro. Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha tenuto una riunione straordinaria con tutte le componenti federali per cercare di mettere a posto tutti i pezzi del puzzle, in un quadro che si completerà con il consiglio federale in programma oggi, martedì 28 luglio. 

 

Tutte le ultime news in diretta sul futuro della Nazionale. 

 

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