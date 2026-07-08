Nato, Danimarca risponde a Trump: “Groenlandia? Articolo 5 vale anche lì”

(Adnkronos) – La Danimarca è “pronta a difendere ogni centimetro del territorio della Nato, incluso il nostro territorio. L’articolo 5” del Trattato dell’Atlantico del Nord “vale per il versante orientale, per gli Usa e vale anche per la Groenlandia”. A dirlo è la premier danese Mette Frederiksen, arrivando al palazzo presidenziale di Bestepe, ad Ankara, per il summit della Nato. Siete pronti a difendere la Groenlandia? “Naturalmente difenderemo il Regno di Danimarca”, risponde, dopo aver sottolineato che il Paese scandinavo è “uno Stato sovrano e tutti devono rispettare la nostra sovranità”, ha spiegato dopo le nuove dichiarazioni del presidente americano Donald Trump ad Ankara.

La dichiarazione finale del summit confermerà che “la Russia è una minaccia a lungo termine” per l’Alleanza. Lo prevede il segretario generale Mark Rutte. La Nato, “un miliardo di persone” che vivono su entrambe le sponde “dell’Atlantico, difenderà ogni centimetro quadrato di territorio. Siamo un’alleanza difensiva e non attaccheremo nessuno”. Ma, avverte infine, “non provate a fregarci, non fate giochetti con noi”.

I nuovi investimenti nella difesa programmati dagli alleati europei e canadesi creeranno “200mila nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti” e “moltissimi posti di lavoro” in Europa e Canada, sottolinea quindi il segretario generale prima del summit dell’Alleanza.

Il Lussemburgo e il Canada guidano un gruppo di Paesi che vuole creare una banca multilaterale in grado di mobilitare capitali pubblici e privati per finanziare il riarmo dei Paesi alleati della Nato e ai suoi partner, ha spiegato intanto il primo ministro del Lussemburgo Luc Frieden, in una intervista ad Euractiv. L’iniziativa è ancora in fase di sviluppo, ma ha coagulato un gruppo di circa “dieci Paesi, inclusi alcuni Paesi grandi” interessati a partecipare. Secondo Frieden, anche Paesi ad elevato debito pubblico, come Italia e Grecia, potrebbero ricevere finanziamenti dalla banca: “Naturalmente”, ha risposto Frieden.

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