Ascolti tv, Gloria vince prime time lunedì 26 febbraio

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera, in termini di telespettatori, per la serie 'Gloria' interpretata da Sabrina Ferilli che ne ha ottenuti 3.095.000 pari a uno share del 17,2%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Grande Fratello' che ha registrato 2.528.000 telespettatori ma con uno share del 19,5%, più elevato rispetto a quello registrato dalla fiction di Rai1 dovuto alla maggiore durata del programma. Terzo posto per Italia 1 con 'Fast & Furious 7' che ha totalizzato 1.154.000 telespettatori e uno share del 6,7%. Fuori dal podio su Rai3 'PresaDiretta' è stata seguita da 943.000 telespettatori (share del 4,8%) mentre su La7 'La Torre di Babele – Anni ‘60, l’ultima età dell’oro?' condotto da Corrado Augias ha realizzato 892.000 telespettatori e uno share del 4,6%. Su Rai2 invece 'Mad in Italy' ha interessato 885.000 telespettatori (share del 5,3%) e su Retequattro 'Quarta Repubblica' ne ha conquistati 777.000 (5,3% di share). Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con '4 Hotel', visto da 635.000 telespettatori (3,2%), e Nove che con il doppio episodio di 'Little Big Italy' ha registrato 318.000 spettatori con il 2,2%. L'access prime time vede in vetta Rai1 che 'Cinque Minuti' ha ottenuto 4.802.000 telespettatori e il 22,3% e, a seguire, con 'Affari Tuoi' 5.533.000 telespettatori e il 25,2% di share. Su Canale 5 invece 'Striscia la notizia' ha raccolto 3.219.000 telespettatori con il 14,7%. Anche nel preserale Rai1 è in testa con 'L’Eredità' che ha conquistato 5.019.000 telespettatori pari al 27,1%, mentre Canale 5 con 'Avanti un altro!' si è fermato a 3.579.000 telespettatori con il 20,3% di share. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 vede, nell'intera giornata, la Rai al 31,3% e 2.815.000 telespettatori e Mediaset al 27,7% e 2.522.000 telespettatori e, in prima serata, la Rai al 32% con 6.755.000 telespettatori contro i 5.366.000 e il 25,4% di Mediaset. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)