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Roma-Lazio, gol annullato a Dia: cos’è successo all’Olimpico

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Gol annullato alla Lazio nel derby contro la Roma. Oggi, domenica 17 maggio, i giallorossi sfidano i biancocelesti all’Olimpico nella penultima giornata di Serie A, in una partita fondamentale in chiave Champions League. In un primo tempo molto bloccato, Boulaye Dia riesce a segnare su assist di Rovella, ma l’arbitro Maresca annulla tutto per fuorigioco. 

Succede tutto al 29′. Rovella pesca bene Dia in area, servendo l’assist per l’inserimento dell’attaccante biancoceleste. Il senegalese si ritrova solo davanti a Svilar, sbaglia il primo tentativo ma riesce a segnare sulla ribattuta. La gioia però dura poco. L’assistente alza la bandierina e l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. 

Le immagini confermano l’offside di Dia, partito troppo avanti rispetto all’ultimo difensore della Roma e finito in fuorigioco con, praticamente, la sua intera figura. 

 

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