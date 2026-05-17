Padova, avrebbe abusato di sette minorenni: insegnante di religione ai domiciliari

(Adnkronos) – Insegnante di religione finito agli arresti domiciliari: avrebbe abusato di sette minorenni. La procura di Padova ha chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare per un 37enne della provincia di Treviso che sarebbe l’autore di numerosi episodi di violenza sessuale aggravata ai danni di minori che gli venivano affidati in ragione del suo ruolo di insegnante di religione in una scuola privata e di animatore in varie parrocchie.

Secondo la ricostruzione della Squadra mobile padovana, i primi episodi risalirebbero al 2017 ma è a marzo che un 17enne si sarebbe confidato con un atro suo insegnante, raccontandogli le violenze subite dall’uomo durante un fine settimana trascorso fuori regione. Per la famiglia del ragazzo l’uomo era considerato un amico di famiglia, tanto che avrebbe dovuto addirittura fargli da padrino alla cresima.

Le indagini hanno consentito di individuare comportamenti inappropriati avvenuti con altri ragazzini e ragazzine minorenni e di chiarire come il 37enne avesse nel tempo adottato una sua propria modalità per entrare nella vita dei ragazzi e delle loro famiglie, carpendone la fiducia fino ad arrivare a livelli di confidenza estrema che rendeva di fatto difficoltoso ai minori denunciare quanto accadeva. Secondo i numerosi episodi ricostruiti dagli agenti della mobile, l’uomo coglieva le giovani vittime con mosse inaspettate e repentine, tali da sorprenderli e non consentire loro alcuna reazione, costringendole o inducendole a subire atti sessuali.

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