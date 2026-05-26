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Vingegaard cala il poker, vince la 16^ tappa e consolida la maglia rosa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Maggio 2026
1 minuto di lettura

CARI’ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard cala il poker e vince anche la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Bellinzona-Carì di 113 km. Arrivo in solitaria per il danese – che rafforza la prima posizione in classifica -, secondo Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), che ha accusato circa un minuto di ritardo, terzo Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe). Giornata da dimenticare per Giulio Pellizzari, che si è staccato all’inizio della salita. La tappa odierna, la più breve dell’edizione 109, è stata animata da una fuga di circa 13 uomini. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Juan Pedro Lopez e Einer Rubio (Movistar), Chris Harper (Pinarello Q36.5), Alan Hatherly (Jayco AlUla), Jardi van der Lee (EF Education Easypost), Josh Kench (Groupama-FDJ), Filippo Zana (Soudal Quick-Step), Frank van den Broek (Picnic PostNL), Alessandro Tonelli (Polti VisitMalta), Diego Ulissi (XDS Astana) e il duo UAE Team Emirates-XRG Jan Christen-Jhonatahn Narvaez hanno dettato il ritmo, la Visma ha controllato la corsa a distanza, senza concedere troppo spazio ai battistrada. Col passare dei chilometri Ciccone, Rubio, Harper, Narvaez e Ulissi hanno cercato la vittoria di tappa, ma con l’ultima ascesa di giornata lo strappo è stato ricucito grazie al lavoro delle squadre degli uomini di classifica. A 6 chilometri dal traguardo l’affondo decisivo di Vingegaard, che ha vinto la sua quarta tappa. Domani la diciassettesima frazione, la Cassano d’Adda-Andalo di 202 km.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Maggio 2026
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