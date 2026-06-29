Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Napoli, Spinazzola rinnova fino al 2028

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Il Napoli ha annunciato “di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola fino al 30 giugno 2028”. Il 10 agosto 2024 il suo esordio con il Napoli in occasione del match di Coppa Italia contro il Modena. Ha collezionato 72 presenze in maglia azzurra, realizzando quattro reti e contribuendo alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. “Congratulazioni, Leo!”, conclude il club. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Luce divina e fedeli in preghiera, Trump come Gesù nell’immagine Ai postata su Truth

13 Aprile 2026

Verona, 7 arresti e 29 persone indagate nell’estrema destra scaligera

12 Luglio 2024

Scuola, arrivano i nuovi programmi per i licei: via la Geostoria, entra l’IA

22 Aprile 2026

Al Galatasaray il primo round con il Liverpool, decide un gol di Lemina

10 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno