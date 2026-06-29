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Wimbledon, oggi Djokovic-Wu: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Novak Djokovic fa il suo esordio oggi, 29 giugno, a Wimbledon 2026 – in diretta tv e streaming – , torneo vinto ben sette volte: 2011, 2014 2015, 2018 , 2019, 2021, 2022. Il serbo, numero 8 del mondo e settima testa di serie, affronta il cinese Yibing Wu, numero 102 del ranking Atp. Il vincente di questo incontro sfiderà chi passa tra il greco Stefanos Tsitsipas e il francese Hugo Gaston. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming. 

 

Tra Novak Djokovic e Yibing Wu non ci sono precedenti. Il loro incontro sarà il terzo sul campo centrale. Si inizia alle 14.30 con il match tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic, a seguire l’incontro femminile tra Aryna Sabalenka e Teodora Kostovic.  

 

Il match tra il serbo Novak Djokovic e il cinese Yibing Wu sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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