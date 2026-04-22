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Sinner, ecco l’avversario dell’esordio a Madrid: venerdì sfiderà Bonzi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Sarà Benjamin Bonzi l’avversario di Jannik Sinner nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del ranking Atp e prima testa di serie del torneo se la vedrà con il francese, numero 104 del mondo in tabellone (attraverso le qualificazioni). Bonzi ha superato oggi, mercoledì 22 aprile, il connazionale Titouan Droguet, numero 113 del ranking (e anche lui passato dal tabellone cadetto), con il punteggio di 6-7 (4-7), 7-6 (7-4), 6-4 dopo due ore e 35 minuti. Sinner e Bonzi si affronteranno venerdì 24 aprile. 

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