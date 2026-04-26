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Napoli, lite tra minorenni: due ragazzi feriti a coltellate, denunciato 17enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Una lite per motivi sentimentali, un coltello, due ragazzi feriti. È la sintesi di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri lungo Via Spiaggia, nei pressi del Porto di Marina Grande a Bacoli (Napoli), dove i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112. Sul posto i militari hanno trovato due giovani, entrambi 16enni di Pozzuoli, feriti da fendenti superficiali inferti con un’arma da taglio.  

Ad aggredirli sarebbe stato un 17enne di Bacoli che subito dopo si sarebbe dato alla fuga. Il personale del 118 ha medicato i feriti direttamente in loco senza necessità di ricovero. I Carabinieri hanno avviato le ricerche dell’aggressore che, poco dopo, è stato accompagnato in caserma dai propri genitori. Il minore è stato segnalato alla Procura per i Minorenni di Napoli. Risponderà di lesioni personali aggravate. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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