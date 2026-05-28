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Sechi: “Angelucci mi ha licenziato nel momento in cui sono finito sotto scorta”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Angelucci mi ha licenziato. Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti”. Così il direttore di ‘Libero’ Mario Sechi su X annuncia il licenziamento da parte dell’editore Antonio Angelucci. 

Sechi è stato messo sotto tutela da settimane a garanzia della sua sicurezza. Il giornalista è stato autore di alcuni editoriali sulla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti in un’esplosione mentre fabbricavano un ordigno artigianale.  

Da Mario Sechi a Massimo Giletti e Federica Angeli, oltre 200 i giornalisti sotto scorta e tutela in Italia
 

“Nel giro di una mezza giornata la mia vita è cambiata. La minaccia. Quella minaccia. Ti telefona il prefetto Claudio Sgaraglia, pensi sia una cosa di routine, una notizia che ha bisogno dell’attenzione del direttore del giornale, un appuntamento istituzionale, ma improvvisamente arriva un colpo di vento gelido che sbatte le imposte: ‘Devo metterti sotto tutela’”, aveva raccontato in un editoriale su Libero rilanciato anche su X. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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