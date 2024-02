Monza, anziana vittima di truffa diventa protagonista di un video antifrode

(Adnkronos) – Lo scorso novembre è stata vittima di una truffa, ma non si è persa d'animo e ha accettato l'invito del suo Comune per sensibilizzare gli altri possibili obiettivi, così si è prestata a girare un video per spiegare come far fronte ai possibili tentativi di truffe agli anziani. E' accaduto a Concorezzo, nella provincia di Monza Brianza. Le riprese del video sono iniziate proprio in questi giorni. L'iniziativa è stata ideata dal Comune di Concorezzo e vede la partecipazione del regista del Teatro Pedonale di Agrate, Matteo Riva e del videomaker concorezzese, Matteo Terzoli. La signora, Elisabetta Cazzaniga, con grande spirito di collaborazione e senso civico, ha aperto le porte della sua casa per testimoniare la sua esperienza a beneficio dell’intera comunità. Presente alle riprese anche il sindaco Mauro Capitanio, che ha voluto ringraziare personalmente la signora Elisabetta per la collaborazione. Il video, della durata di due minuti, sarà pubblicato in primavera sui social. La versione integrale dell’intervista, nella quale la donna racconta la sua disavventura, sarà invece utilizzata per incontri particolari di sensibilizzazione degli anziani del territorio: "L’idea di realizzare questo video -spiega il sindaco Capitanio- è nata dalla consapevolezza che le truffe agli anziani rappresentano un fenomeno che coinvolge anche il nostro territorio. Come Amministrazione comunale abbiamo dunque voluto progettare un’iniziativa di sensibilizzazione pensata proprio per i nostri anziani con una testimonial della nostra città". In questo progetto, aggiunge, "abbiamo trovato la disponibilità, per nulla scontata, della nostra concittadina che ha accettato di raccontare, mettendoci letteralmente la faccia, quello vissuto sulla sua pelle. A lei va il nostro grazie per aver dato prova di un grande senso civico a favore della nostra comunità. Il video sarà disponibile in primavera e lo pubblicheremo sui social con l’invito, rivolto a tutti i cittadini, di farlo vedere ai propri nonni o genitori anziani. Un ringraziamento va anche al regista Matteo Riva e al videomaker Matteo Terzoli per aver sostenuto con la loro professionalità questo progetto". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...