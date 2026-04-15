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Mattarella “I conflitti sconvolgono equilibri consolidati”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Aprile 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Lo scenario internazionale, segnato da
conflitti che feriscono Europa e Mediterraneo, vede sconvolti gli equilibri di pace e di stabilità che ritenevamo ormai consolidati fino a pochi anni addietro. Le fondamenta della convivenza pacifica, già provata da crisi numerose, in diverse aree del mondo, sono oggi scosse ulteriormente nel profondo da atti di aggressione che violano sovranità e anche le più elementari regole del diritto internazionale, a partire da quello umanitario. In questo momento così travagliato appare più che mai necessaria la difesa, con rinnovata fermezza, dei valori sanciti dalla nostra Costituzione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro al Quirinale con il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e una rappresentanza dell’Arma Azzurra, in occasione del 103esimo anniversario di fondazione.
(ITALPRESS).
-Foto: Quirinale-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Aprile 2026
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