Napoli: il Circolo scherma Anzio in pedana al Palavesuvio

Ieri 2 marzo Roberto Bezzini e Andrea Culla sono scesi in pedana al Palavesuvio Napoli per affrontare la 2^ Prova di Qualificazione Assoluti di scherma.

Era la 2^ Prova di Qualifica per il Campionato Italiano, dove la media dei risultati ottenuti nella prima e seconda gara avrebbero dato l’accesso alla finale.

Dopo aver svolto i gironi con successo, i due atleti si son qualificati per la fase ad eliminazione diretta. Entrambi sono poi stati sconfitti con il punteggio di 15-9 per Bezzini e 15-8 per Culla. Il Circolo scherma Anzio è orgoglioso di aver portato a questa importante gara di qualifica i i propri atleti che so sono in ogni caso distinti nelle loro gare.