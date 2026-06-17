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Musetti salta anche Wimbledon: “Preparazione incompleta, ci vediamo presto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Niente da fare per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro, dopo aver saltato il Roland Garros, ha confermato oggi che darà forfait anche per il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, al via lunedì 29 giugno sui campi in erba di Londra.  

“Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall’infortunio di Roma: la riabilitazione sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante, ci vediamo presto”, ha scritto lo stesso Musetti sui suoi profili social.  

La sua decisione del carrarino, libera nel main draw un posto che verrà occupato da Matteo Berrettini, fino a pochi minuti fa il primo degli “alternate” che non avrà quindi bisopgno di una wild card.  

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