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Draper ancora ko, è costretto al forfait a Wimbledon

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Ancora un infortunio per Jack Draper. Il 24enne tennista inglese è costretto a rinunciare a Wimbledon per un problema al braccio. Draper avrebbe dovuto esordire domani sul campo centrale contro lo statunitense Taylor Fritz. “Ho avuto tanti momenti difficili nell’ultimo anno ma questo è il peggiore di tutti -ha dichiarato Draper in conferenza stampa-. Il numero di problemi fisici che ho avuto negli ultimi 12 mesi è a dire poco preoccupante”.  

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