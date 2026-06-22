Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Usa-Iran, Vance: “Negoziati tecnici proseguiranno nei prossimi giorni”. Ok Teheran a ritorno ispettori Aiea – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran proseguiranno “nei prossimi giorni e nelle prossime settimane”. Ad annunciarlo, secondo le ultime news di oggi lunedì 22 giugno, è stato il vicepresidente americano, JD Vance dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dalla località svizzera di Burgenstock. Per Vance, con i colloqui di ieri, “abbiamo gettato ottime basi per un accordo finale di successo”. L’Iran ha accettato il ritorno degli ispettori Aiea. 

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si recherà domani in Pakistan, secondo quanto riportato dai media statali, a seguito dei colloqui tra Teheran e Washington che si sono tenuti in Svizzera con la mediazione di Islamabad. Uno degli obiettivi della visita è esprimere apprezzamento al primo ministro pakistano Shehbaz Sharif per “la sua mediazione tra Iran e Stati Uniti”, ha affermato Habibollah Abbasi, direttore delle relazioni pubbliche dell’ufficio presidenziale, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale Irna. 

Tutte le notizie e gli aggiornamenti oggi in diretta. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

UniCredit Foundation, a studenti slovacchi il Re-Power Your Future Award

5 Luglio 2024

Re Carlo III e il cancro, urologo: “Alla vescica prima ipotesi più coerente”

6 Febbraio 2024

Dimore storiche del Lazio, la proposta per facilitare l’accesso alla Rete regionale

28 Gennaio 2024

Russia, Putin caccia il direttore della Tass: ha lavorato ‘troppo bene’

4 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno