Motorola rilancia con Edge 70 max, focus su prestazioni e robustezza

(Adnkronos) – Motorola rafforza l’offerta nel settore premium con l’edge 70 max che punta a distinguersi per autonomia e prestazioni, nonché su una robustezza a ‘prova di vacanze’: infatti questo smartphone – progettato per resistere a cadute fino a 1,8 metri – soddisfa gli standard militari di durabilità con una protezione contro temperature estreme, umidità intensa e alte altitudini, e una resistenza ai graffi assicurata dal Corning Gorilla Glass 7i. Sottilissimo ma in grado di offrire una batteria da ben 7100mAh, il nuovo modello si distingue per una cornice in alluminio di grado aeronautico con la nota distintiva di un vetro premium opaco sul retro e di colorazioni uniche sviluppate in collaborazione con il Pantone Color Institute.

Le prestazioni sono assicurate dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 5 con una velocità di picco fino a 3,8 GHz. Risultati di eccellenza anche nel gaming con un incremento dell’11% nelle prestazioni della GPU rispetto al predecessore. Grazie a Qualcomm AI Engine, gli utenti beneficiano, infine, di un miglioramento del 46% nelle prestazioni della NPU rispetto alla generazione precedente, per esperienze di intelligenza artificiale on-device maggiori.

Per gestire al meglio le prestazioni lo smartphone Motorola offre un nuovo sistema di raffreddamento a camera di vapore con metallo liquido per regolare il calore prodotto e mantenere il dispositivo fresco tra le mani durante il multitasking o le sessioni di gioco. Lo spazio di archiviazione va da 256 gb fino a 1 TB così da assicurare una memoria sufficiente per le app, i documenti e le foto scattate da un sistema che ha come elemento principale il sensore Sony Lytia 710 da 50 MP affiancato da un obiettivo Ultrawide da 8MP con Macro e una fotocamera frontale da 32MP per selfie davvero dettagliato con l’ottimizzazione avanzata potenziata dall’IA che valorizza la tonalità della pelle, l’espressione e lo stile dell’utente. Ma l’intelligenza artificiale lavora su tutta la gamma di scatti con la funzione Photo Enhancement Engine la Signature Style che ‘impara’ le le preferenze degli utenti in base alle immagini che scelgono, regolando poi automaticamente gli scatti per allinearli al loro stile personale.

Le immagini scattate sono visualizzate su un display Quad HD+, l’unico della categoria, con il 77% di pixel in più rispetto al Full HD e fino a 7000 nit di luminosità di picco. Lo schermo da 6,82 pollici – ‘certificato’ da Pantone – riproduce, infatti, oltre un miliardo di sfumature e punta a offrire colori brillanti e accurati in grado di rispettare gli standard cinematografici. Quanto alla riproduzione audio spiccano i doppi altoparlanti stereo e un sistema certificato Hi-Res.

Il Motorola edge 70 max sarà disponibile con un prezzo di partenza di 899 euro per la versione 8/256GB ma fino al 15 agosto, i clienti che lo acquisteranno sul sito del brand riceveranno in bundle i Moto Buds Loop e un caricatore Duo da 125W.

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