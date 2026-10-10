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MotoGp, ordine d’arrivo gara Sprint Gp Indonesia e classifica Mondiale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Marc Marquez vince la gara Sprint del Gran Premio d’Indonesia e si prende il primo posto nel Mondiale di MotoGp. Oggi, sabato 10 ottobre, il pilota spagnolo della Ducati ha tagliato per primo il traguardo precedendo l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Il trionfo gli è valso il sorpasso al primo posto della classificap Piloti su Jorge Martin, autore di errori che lo ha portato a scivolare dal primo al quarto posto. Delude Marco Bezzecchi, caduto in partenza dopo un contatto con Raul Fernandez, che partiva dalla pole position. Ecco ordine d’arrivo e nuova classifica del Mondiale. 

 

L’ordine d’arrivo della gara Sprint del Gran Premio d’Indonesia:  

1 Marc Marquez 1:30.479 13 (Ducati) 

2 Ai Ogura +0.509 (Aprilia Trackhouse) 

3 Fabio Di Giannantonio +0.835 (VR46) 

4 Jorge Martin +1.947 1:30.798 13 (Aprilia) 

5 Alex Marquez +3.410 (Ducati Gresini) 

6 Pedro Acosta +5.478 (KTM) 

7 Fermin Aldeguer +7.036 (Ducati Gresini) 

8 Francesco Bagnaia +10.039 (Ducati) 

9 Fabio Quartararo +10.248 (Yamaha) 

10 Alex Rins +13.288 (Yamaha) 

11Enea Bastianini +16.834 (KTM Tech3) 

12 Johann Zarco +17.646 (Honda Castrol) 

13 Jack Miller +18.285 (Yamaha Pramac) 

14 Franco Morbidelli +18.956 (VR46) 

15 Luca Marini +19.227 (Honda Castrol) 

16 Brad Binder +19.293(KTM) 

17 Diogo Moreira +19.562 (Honda) 

18 Maverick Vinales +23.472 (KTM Tech3) 

19 Toprak Razgatlioglu +23.834 (Yamaha Pramac) 

20 Aleix Espargaró +38.336 (Honda Castrol) 

 

Ecco la nuova classifica Piloti di MotoGp: 

1 Marc Marquez 343 

2 Jorge Martin 339 

3 Marco Bezzecchi 284 

4 Pedro Acosta 247 

5 Ai Ogura 246 

6 Fabio Di Giannantonio 237 

7 Raul Fernandez 216  

8 Francesco Bagnaia 166 

9 Alex Marquez 163 

10 Fermin Aldeguer 125 

11 Enea Bastianini 23 

 

 

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