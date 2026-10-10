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Tu Si Que Vales, stasera nuovo appuntamento: gli ospiti e le anticipazioni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Stasera, sabato 10 ottobre, in prima serata su Canale5 Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni conducono il secondo appuntamento di ‘Tu Si Que Vales’.  

Nuovi incredibili artisti di tutte le età sono pronti a esibirsi nelle discipline più disparate per stupire, emozionare, divertire e conquistare il pubblico in studio e a casa ma soprattutto i giurati Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli che decidono il loro passaggio alla fase successiva del talent. 

Giuria sempre pronta a mettersi in gioco nell’imperdibile sfida di lipsync dove interpretano i big della musica nazionale ed internazionale. Decreta il vincitore Belen Rodriguez. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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