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MotoGp, oggi Gran Premio San Marino – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Torna in pista la MotoGp con il Gran Premio di San Marino. Oggi, domenica 13 settembre, il Motomondiale torna protagonista con il Gp di Misano. In pole position c’è Marco Bezzecchi, che con la sua Aprilia scatterà davanti alle Ducati di Marc Marquez e Fermin Alderguer.  

Nell’ultima gara disputata due settimane fa, a trionfare era stata la Ducati di Marc Marquez, vincitore anche della sprint race di ieri.  

 

 

 

 

Il Gp di San Marino inizierà alle 14 e verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 1 (canale 201) e Sky MotoGp (Canale 208), per gli abbonati, e in chiaro su Tv8 (Canale 108). Gara disponibile anche in streaming su Sky Go e Now. 

 

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