Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Camera ardente Bonino, il feretro della leader radicale arriva in Campidoglio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata aperta, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, scomparsa venerdì scorso all’età di 78 anni. Numerose le presenze istituzionali e politiche per rendere omaggio alla storica esponente radicale. Tra i primi ad arrivare il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il segretario di +Europa Riccardo Magi, Matteo Hallissey e i familiari di Bonino.
Emma Bonino, storica esponente del Partito Radicale, parlamentare italiana ed europea e più volte componente del Governo, è stata per decenni una delle figure di riferimento della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili e le libertà individuali. Europeista convinta, ha ricoperto anche l’incarico di ministro degli Esteri nel Governo Letta.
Sul feretro è stata deposta la bandiera dell’Unione europea, simbolo particolarmente significativo per una delle principali figure dell’europeismo italiano. La scelta si inserisce anche nel rispetto delle disposizioni del Cerimoniale di Stato, che riservano l’utilizzo della bandiera nazionale a copertura del feretro a specifiche categorie previste dalla normativa. La camera ardente resterà aperta al pubblico oggi, fino alle 19, e domani, dalle 10 alle 19, per consentire a cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni di rendere l’ultimo saluto a Bonino. Le esequie di Stato in forma laica, con commemorazione ufficiale, si terranno martedì 15 settembre alle 12.30, sempre nella Sala della Protomoteca del Campidoglio.
– foto xu1 Italpress –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Casasco: “Creare campioni europei hi-tech investendo in ricerca e startup”

10 Aprile 2026

Scuola Senza Zaino a Pomezia. Il progetto parte nelle scuole di Castagnetta e Santa Procula. Il Sindaco in visita agli studenti

18 Dicembre 2017

Camila Giorgi di nuovo in campo dopo il ritiro: “Nel 2027 torno a giocare tornei Wta”

22 Aprile 2026

Pomezia, Copernico in rivolta: “Abbiamo bisogno di sostegno” (FOTO)

30 Ottobre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno