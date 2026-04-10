Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Anarchici morti, Piantedosi: “La minaccia eversiva è reale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare in fretta: è la conferma che la minaccia eversiva è reale, presente, attiva”. Sono le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel discorso pronunciato in occasione della cerimonia per il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia in piazza del Popolo a Roma. “La Polizia – ha detto – svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione, nel monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e nella protezione degli obiettivi sensibili”.  

“Mentre arretra l’immagine di una sicurezza pensata per compartimenti stagni, le minacce si evolvono repentinamente: criminalità economica, fenomeni predatori diffusi, tensioni sociali nei contesti urbani, impatto delle nuove tecnologie, flussi migratori incontrollati”, ha aggiunto il ministro. “Dietro molti di questi fenomeni ci sono fratture economiche e culturali, alcune anche di matrice globale, che possono ricomporsi solo con un’efficace azione pubblica che chiami in causa tutte le Amministrazioni coinvolte, dallo Stato agli Enti locali, passando per i tanti esempi virtuosi della società civile”, ha aggiunto. 

“Con il decreto sicurezza – ha aggiunto – abbiamo cambiato la logica con cui lo Stato si rapporta ai propri agenti. Chi usa legittimamente la forza o agisce per necessità non sarà più automaticamente iscritto nel registro degli indagati. Perché non è accettabile che la difesa della legalità e dei cittadini diventi immediatamente un marchio sulla carriera di chi serve lo Stato”. “Non si è trattato di garantire improbabili scudi immunitari, ma di limitare forme radicate di presunzione di colpevolezza”, ha aggiunto. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Il candidato sindaco di “Ripartire Aprilia” Antonio Guido annuncia il suo ritiro

7 Maggio 2018

Mes, Meloni alla Camera da Giurì d’onore

19 Gennaio 2024

Pomezia, domenica 16 dicembre ecco la “Cena dell’Antica Roma”

12 Dicembre 2018

100 anni fa nasceva il papà del microchip Jack St. Clair Kilby

8 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno