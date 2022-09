Monterotondo: 30 nuove aule per il liceo Catullo

A Monterontondo, in provincia di Roma, il liceo Gaio Valerio Catullo ha 30 nuove aule. Stamattina, in qualità di come sindaco della Città metropolitana, Roberto Gualtieri ha fatto un sopralluogo alla scuola “per consegnare alle ragazze e ai ragazzi 30 nuove aule, realizzate in un solo anno, e presto, una nuova palestra”. Su Facebook Gualtieri spiega: “Questo è un modello di come si possono realizzare in tempi rapidi edifici scolastici di grande qualità, energeticamente efficienti, con i pannelli solari e con un’alta qualità degli spazi per gli studenti e per l’attività sportiva. Investiamo nella scuola, perché il nostro futuro passa tutto da lì”.

