Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Montecarlo, oggi Alcaraz-Baez al secondo turno – Il match in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz oggi in campo nel secondo turno del Masters 1000 di Montercarlo. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, esordisce martedì 7 aprile nel match contro l’argentino Sebastian Baez, vittorioso al primo round per 7-5, 7-5 contro lo svizzero Stan Wawrinka. Alcaraz e Baez scenderanno in campo sulla terra rossa del Centrale nel terzo match della giornata (nei primi due, successi degli azzurri Matteo Berrettini e Jannik Sinner). 

Dove vedere Alcaraz-Baez? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match del Masters 1000 di Montecarlo si potranno inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. La finale del torneo invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita. 

 

Alcaraz e Baez si affrontano per la quarta volta in carriera. Il numero 1 del mondo si è aggiudicato tutti i precedenti. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pistole, coltelli, droga: 40 arresti nell’operazione contro le baby gang

15 Dicembre 2023

La Cremonese espugna il Tardini, esordio con vittoria per Giampaolo

21 Marzo 2026

Meloni nel Golfo: “No visita simbolica, si decide nostra sicurezza e futuro economico”

4 Aprile 2026

Gaza, arrivati in Italia 14 bambini palestinesi feriti

29 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno