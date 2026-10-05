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Monsurrò (Confindustria Nautica): “Saloni patrocinati satelliti di Genova per portare l’offerta vicina ai clienti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “L’importanza dei saloni patrocinati sta nel rappresentare l’Italia da Nord a Sud. L’idea di avere eventi che operano come satelliti rispetto al Salone Nautico di Genova contribuisce a portare l’offerta nautica e di servizi vicina alla domanda, direttamente presso i clienti, coprendo così tutta quella fascia di pubblico che per qualsiasi motivo non riesce a raggiungere Genova. In questo modo siamo noi a raggiungerli direttamente. Inoltre, si tratta di iniziative di grande interesse perché non si fermano al solo aspetto commerciale, ma promuovono attivamente la cultura del mare, lo sport e la subacquea”. Lo ha sottolineato Marco Monsurrò, Vicepresidente di Confindustria Nautica, a margine della presentazione del calendario degli appuntamenti patrocinati dall’associazione sul territorio nazionale alla 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato ‘We are made of sea’. 

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