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Bologna, c’è lesione per Orsolini: ecco quando tornerà in campo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Riccardo Orsolini si ferma per problemi fisici ed è costretto a uno stop di tre settimane. Lo ha comunicato il club rossoblù, spiegando le condizioni dell’attaccante con un comunicato ufficiale dopo l’infortunio rimediato contro il Lecce al Via del Mare: “Orsolini – si legge – è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di 3 settimane”. L’attaccante del Bologna salterà quindi le partite contro Inter, Cagliari, Milan e Monza e cercherà di recuperare al meglio per tornare in campo nella sfida contro il Parma del 7 novembre, prima della prossima sosta nazionali.  

Nel comunicato, il club rossoblù aggiunge un aggiornamento sulle condizioni di Odgaard: “I ragazzi di Raffaele Palladino hanno svolto una seduta mattutina sui campi del centro tecnico Niccolò Galli: attivazione atletica in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche, partitella a campo ridotto e corsa sul campo in chiusura. Alla squadra si è unito Jens Odgaard, che ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme ai compagni”.  

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