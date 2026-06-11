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Mondiali, oggi la cerimonia d’apertura – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Mondiali 2026 al via. Oggi, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo, che in questa edizione sarà disputata tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per la prima volta il torneo si giocherà in tre Paesi e per la prima volta nella storia ci saranno dunque tre cerimonie d’apertura, una in ogni nazione ospitante. Ad aprire le danze sarà lo show del leggendario stadio Azteca di Città del Messico. 

 

La cerimonia darà il via alla rassegna prima della partita inaugurale tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. 

 

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