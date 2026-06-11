Arriva il partito No Vax? Burioni e Bassetti: “Manca il partito contro gli estintori”

(Adnkronos) –

Arriva il partito no vax alle elezioni 2027? Il nuovo soggetto politico che potrebbe affacciarsi nell’agone si schiera contro la vaccinazione obbligatoria. Inevitabile, o quasi, chiamare in causa chi si è speso e si spende per la diffusione dei vaccini. “Sono un convintissimo sostenitore della democrazia”, esordisce il professor Roberto Burioni interpellato dall’Adnkronos Salute sulla notizia di un nuovo movimento in fieri. I fondatori – Cristina d’Onofrio, Riccardo Fortin, Nicola Franzoni, Luca Teodori e l’avvocato Edoardo Polacco – annunciano un “programma politico incentrato sulla libertà di scelta vaccinale, contro la vaccinazione obbligatoria, contro vaccinazioni geniche non solo sul genere umano ma anche sugli animali”, e proporranno il loro nuovo simbolo agli italiani in occasione delle prossime competizioni elettorali.

Burioni, che si definisce “un difensore strenuo della libertà di opinione”, assicura: in virtù di questo “sono dunque felice di vivere in un Paese dove a dei cittadini è consentito di fondare un partito che è contrario ai vaccini, che hanno salvato (e salvano) milioni di vite e ci hanno liberato da terribili malattie. A questo punto – continua il virologo – aspetto la fondazione di un partito contro gli estintori, sperando però che gli eventuali eletti non vengano messi a capo dei Vigili del Fuoco”.

Netta la posizione del professor Matteo Bassetti. “Prima di fondare un partito occorre rispettare le istituzioni e le leggi dello Stato che prevedono le vaccinazione per i bambini. Io non amo chi è contro qualcosa, ‘no Tav’, ‘no mask’, ‘no vax’. Non mi piacciano le proposte ‘contro’ qualcosa, quindi parte già con il piede sbagliato. Inoltre, nel 2022 un partito contro i vaccini fallì. Questo annunciato è sbagliato ma soprattutto anacronistico rispetto a quello che succede nel mondo”, dice l’infettivologo all’Adnkronos Salute.

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