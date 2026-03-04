Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cina, Anhui ospita la tradizionale parata di lanterne a forma di pesce

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Marzo 2026
Meno di un minuto

SHEXIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli abitanti dei villaggi locali di Shexian hanno la tradizione di realizzare lanterne a forma di pesce, un patrimonio culturale immateriale, nei giorni di festa per pregare per il raccolto e la buona sorte. La parata con queste lanterne rappresenta un’importante attività culturale popolare che si svolge durante le festività tradizionali. Oggi, oltre alle parate con le lanterne a forma di pesce, la popolazione locale si è impegnata a sviluppare nuove forme di attività legate alle lanterne, tra cui il turismo e i prodotti culturali e creativi.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Marzo 2026
Meno di un minuto
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cina, le ferrovie registrano il picco di rientri dalle vacanze di Capodanno

3 Gennaio 2026

Royal Family, è tempo di bilanci: come è stato il 2023

21 Dicembre 2023

Natale, compiti a casa e vacanze: ecco i consigli per ‘salvare’ le feste

19 Dicembre 2023

Virginia Sanjust a processo per estorsione e furto: denunciata dalla sorella

21 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno