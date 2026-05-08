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‘MilleunaCover Sanremo’, stasera 8 maggio: le anticipazioni e gli ospiti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Stasera, venerdì 8 maggio, andrà in onda in prima serata su Rai 1 ‘Millaunacover Sanremo’: un viaggio in due puntate attraverso le più belle canzoni della musica di sempre.  

Le cover a Sanremo fanno la loro prima comparsa nel 2004. Ma è soltanto dal 2015, con la direzione artistica di Carlo Conti, che diventano un appuntamento fisso e tra i più amati del Festival.  

Un percorso che si snoderà liberamente dal 2015 a oggi, arricchito dalla presenza dei protagonisti di queste serate che racconteranno le loro emozioni ed il perchè della loro scelta.  

Da Ditonellapiaga e Tony Pitony, vincitori della serata cover dell’ultimo sanremo con una irresistibile versione swing di ‘The Lady is a Tramp’, a Nek che nel 2015 riuscì a trasformare la celebre ‘Se telefonando’ in una hit tutta sua.  

Da Elodie e Achille Lauro, con la loro struggente interpretazione di ‘A mano a mano’ sul palco dell’Ariston nel 2025, a Gianni Morandi e Jovanotti, protagonisti nel 2022 di un medley travolgente.  

Tutte canzoni che uniscono passato e presente in un unico filo rosso, per ricordare che la musica non ha tempo. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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