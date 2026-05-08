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Il Papa a Pompei “Rinnovare l’impegno per la pace”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Maggio 2026
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POMPEI (ITALPRESS) – “Il Rosario spinge lo sguardo verso i bisogni del mondo, come la lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae sottolineava, proponendo in particolare due intenzioni che rimangono di pressante attualità: la famiglia, che risente dell’indebolimento del legame coniugale, e la pace, messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un’economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana”. Lo ha detto Papa Leone XIV, durante la celebrazione della messa dal santuario di Pompei, nella ricorrenza del primo anno del suo pontificato. “Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono, da questo Santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica”, ha aggiunto Papa Leone.
“Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore. Lo stesso Pontefice, nell’ottobre 1986, aveva radunato ad Assisi i leader delle principali religioni, invitando tutti a pregare per la pace. In diverse occasioni anche recenti, sia Papa Francesco che io abbiamo chiesto ai fedeli di tutto il mondo di pregare per questa intenzione – ha sottolineato il Pontefice -. Venga dal Dio della pace un’effusione sovrabbondante di misericordia, che tocchi i cuori, plachi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo”.

– Foto Comune di Napoli –

(ITALPRESS).

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