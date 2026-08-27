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Milano, malori per esalazioni in azienda farmaceutica: 85 evacuati, 3 ricoveri

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Ottantacinque dipendenti della Avara Farmaceutica di Liscate a Milano sono stati evacuati oggi, giovedì 27 agosto, nel tardo pomeriggio, dopo aver accusato malori alle vie respiratorie. Tre di essi sono stati ricoverati in codice verde dal personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Milano che con gli specialisti del nucleo Nbcr hanno provveduto a ispezionare l’azienda senza tuttavia riscontrare particolari criticità.  

Scattato il piano di evacuazione, le squadre di soccorso hanno completato le operazioni di monitoraggio poco dopo le 19. Al vaglio degli esperti le cause che hanno prodotto la diffusione della sostanza. 

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