Milano AutoClassica: al via la tredicesima edizione

(Adnkronos) –

I

naugurata oggi la tredicesima edizione di Milano AutoClassica – Salone dell’Auto Classica

e Sp

ortiva, amata e seguita da tutti gli appassionati delle leggende automobilistiche



Milano AutoClassica torna a Fiera Milano (Rho), evento in programma dal 17 al 20 novembre. Una manifestazione che giunge alla sua tredicesima edizione, anno dopo anno, qualità ma anche dimensioni sono cresciuti, a Milano AutoClassica protagoniste le vetture d’epoca. Presenti i brand più prestigiosi con modelli che rappresentano il loro heritage ma anche la loro più recente produzione, un anello che collega il passato e il presente ma che delinea anche il futuro, da Alpine ad Aston Martin, da Bentley a BMW Club Italia, tanti i brand protagonisti di un’edizione che si preannuncia emozionante. Ritornano a Milano AutoClassica anche la Caterham e Morgan, brand rappresentati in Italia da Romeo Ferraris, immancabili anche le Ferrari Classiche, Mclaren, MG, Maserati e Kimera, novità assoluta anche la presenza della DR Automobiles. Alpine espone la sua A110, sportiva veloce e performante che rappresenta la porta d’accesso al mondo Alpine, spinta d aut 4 cilindri da 1.8 litri sovralimentato, è dotata di trasmissione automatica Getrag doppia frizione a 7 rapporti. La A110 GT rappresenta invece la sportiva Gran Turismo del brand francese, la potenza sale a 300 cavalli, una versione che si pone un gradino più in basso rispetto alla specialistica A110 R, configurazione estrema e leggera della due posti di casa Alpine, ha un peso di soli 1.082 kg e un telaio più rigido messo a punto per esaltare agilità e performance in pista di un coupé esclusivo quanto estremo. Un riferimento nel mondo delle sportive ha un motore da 680 cavalli per 800 Nm di coppia massima, rispetto alla DB11 la DB12 è più potente del 34%, raggiunge una velocità massima di 325 km/h per uno 0 – 100 km/h in soli 3,7 secondi. Anche Alfa Romeo animerà la tredicesima edizione di milano AutoClassica, presenti una GTV 2.000 Tributo GTAm del 1972 e una GT 1.600 Junior del 1974, mentre Ferrari Classiche espone la 456 GT, l’indimenticabile 365 GTB4 (Daytona) e la 308 GTB. Potenza e prestazioni non mancano nello stand del Cavallino Rampante, la F355 Spider, la 330 GTC, la 512 TR e la 512 M sono tra le più belle Rosse di sempre. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)