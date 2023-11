Volvo EM90: la monovolume di fascia premium full electric

(Adnkronos) –

Volvo EM90 è un monovolume premium con alimentazione full electric.

Un’auto progettata come un luogo per rilassarsi, frutto dell’esperienza che il marchio scandinavo ha maturato in 96 anni di esperienza nel campo della sicurezza, Volvo EM90 è stata progettata per essere un salotto in movimento. Caratteristici i fari della EM90 che animano un frontale che si illumina e include per la prima volta su di una Volvo, un logo luminoso. Al retro sono presenti eleganti gruppi ottici che rendono il SUV svedese un modello unico nel suo genere. Monta un pacco batteria da 116 kWh e per ricaricarla dal 10 all’80% occorrono meno di 30 minuti. Il motore elettrico da 200 kW assicura uno 0 – 100 km/h in 8,3 secondi. La EM90 è equipaggiata con cerchi da 19 o 20 pollici con design ottimizzato per massimizzare autonomia e aerodinamica. Dal punto di vista della sicurezza, la tecnologia Safe Space è concepita per tutelare sia i passeggeri che le persone che si trovano all’esterno della vettura, numerosi i sensori con telecamere ad alta definizione, il sistema Surround View si avvale di radar a onde millimetriche e radar a ultrasuoni. Sicurezza e tecnologia, nell’abitacolo è presente un sistema audio con 21 diffusori Bowers & Wilkins integrati perfettamente, grazie alla potenza fornita dalle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies i passeggeri potranno vivere un’esperienza digitale straordinaria. Lo schermo dell’infotainment è da 15,4 pollici, uno schermo supplementare ad alta definizione da 15,6 pollici è integrato nel tetto e quando abbassato offre intrattenimento ma consente anche di partecipare a riunioni di lavoro. "La Volvo EM90 è un'auto elettrica estremamente confortevole dotata di un abitacolo intelligente, di ricarica rapida, di un'autonomia da primato, dell'esclusivo linguaggio stilistico di Volvo e di un elevato livello di qualità in ogni dettaglio", ha commentato Jim Rowan. "Ma ancora più importante è quello che fa per voi. Vi dà spazio per comunicare. Spazio per creare. Spazio per rilassarvi. Spazio per voi e per coloro che vi circondano". —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

